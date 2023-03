Scariolo: "Ottimo l’approccio Ma ora voltiamo subito pagina"

Per quanto possa sembrare paradossale, visto il suo attuale bilancio che vede all’attivo 13 vittorie su 28 partite disputate, la Virtus dopo la sconfitta di martedì contro il Partizan ha avuto una reazione da grande squadra, non sottovalutando l’impegno di Berlino. "Sono molto soddisfatto – spiega Sergio Scariolo –. L’Alba Berlino ha vinto a Belgrado due settimane fa e due giorni fa ha combattuto col Kaunas. Abbiamo avuto il giusto approccio fin dall’inizio e abbiamo messo la partita sul giusto binario. Nel terzo quarto abbiamo avuto qualche problema, ma siamo stati bravi a ricreare un divario importante sui 15-16 punti e tutti hanno contribuito". In effetti quello che più salta agli occhi è la prova corale di un gruppo che ha dimostrato un attaccamento importante alla maglia della V nera. "Abbiamo condiviso bene la palla, 27 assist sono tanti e automaticamente quando passi bene il pallone la percentuale al tiro è alta. Dal punto di vista difensivo abbiamo perso ogni tanto la visione sui tagli a rimbalzo ma poi abbiamo chiuso bene. Contento per la vittoria, voltiamo pagina e pensiamo alla prossima". In Eurolega la Segafredo tornerà in campo giovedì giocando nel Principato di Monaco. Per rinforzare la tenue speranza dei playoff sarebbe importate mettere a segno quello che sarebbe un vero colpaccio.