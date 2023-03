Scariolo promuove il gruppo "Una squadra attenta e giudiziosa"

Sergio Scariolo si gode il primo posto in campionato, sapendo che la sua squadra è inappuntabile dal punto di vista dell’impegno e non si lasciata distrarre dai futuri impegni di Eurolega.

"Sono contento perché non era una partita facile – spiega il coch bianconero –. Pesaro gioca bene, mettendo sul campo energia e aggressività, non è mai facile affrontarla. Noi venivamo da una partita durissima e all’inizio abbiamo fatto fatica, poi la nostra serietà e la nostra professionalità hanno preso il sopravvento e con un break abbiamo chiuso i discorsi riuscendo poi a gestire il minutaggio di tutti i nostri giocatori. E’ stata una serata positiva, anche se siamo partiti nel modo in un modo in cui forse non avremmo voluto, ma quando è cresciuta l’intensità siamo riusciti a migliorare le cose e prendere, in contropiede soprattutto, i tiri giusti per chiuderla. A volte ci siamo presi dei rischi, ma il nostro numero basso di palle perse dimostra che oggi siamo stati attenti a molte cose. Tutti hanno giocato bene, anche Mickey che ci sta aiutando molto in difesa, sebbene non gli stiano entrando dei tiri, ma spero si mantenga con le giuste motivazioni".

Il calendario non dà tregua, per cui già oggi si parte con destinazione Israele.

"Ora abbiamo un back to back in Eurolega, e sappiamo che su certi campi come Tel Aviv se non staremo attenti rischiamo tanto. Non vogliamo mollare, abbiamo detto che avremmo lottato fino all’ultimo, non siamo ancora fuori, non voglio fughe di motivazioni".

m. s.