Scariolo prova a guardare avanti "L’orgoglio non è mai mancato"

MONACO (Germania)

Le parole di Sergio Scariolo sono un groviglio di soddisfazione e delusione per una sconfitta maturata al termine di una gara dove la Virtus ha giocato a strappi dando l’idea in alcuni momenti di poter ribaltare l’inzerzia della partita.

"Congratulazioni al Bayern – sono le parole del coach bianconero – che ha avuto subito la testa nella partita e ha meritato. Noi ci abbiamo provato se non altro e penso che i tifosi arrivati fin qui possano essere orgogliosi del fatto che ogni volta che subivamo un parziale e andavamo sotto provavamo a rispondere. Loro hanno dominato a rimbalzo, in particolare quelli lontani dal ferro: abbiamo concesso seconde e terze occasioni che soprattutto in trasferta non si possono permettere. Loro hanno ottimi giocatori e hanno fatto bone scelte negli innesti, come Seeley che è un elemento di esperienza che è stato fondamentale nei momenti importanti della gara, Winston e Rubit hanno dominato la gara e noi non siamo riusciti a trovare una contromisura: in difesa non siamo stati all’altezza. Fra quattro giorni ci aspetta una nuova partita di Eurolega e dobbiamo farci trovare pronti".

Nel frattempo c’è l’impegno di domani con Verona. Ieri la Lega Basket ha resto noto il tesseramento di Awudu Abass che, quindi, potrà andare a referto per la Segafredo e potrà fare il suo esordio in campionato, dopo aver smaltito due lunghi stop per infortunio.