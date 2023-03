Scariolo prova ad andare oltre "Impariamo dai nostri errori"

ISTANBUL (Turchia)

Una sconfitta come questa ha lasciato senza parole anche il coach della Virtus Sergio Scariolo. "C’è poco da dire – spiega il tecnico bianconero –, il Fenerbahce è stato molto meglio di noi e voglio fare loro le mie congratulazioni, a coach Itoudis e a tutti loro. Hanno tirato in maniera incredibile e hanno mostrato che sono legittimamente un team da Final Four. Noi non siamo riusciti a fare quanto necessario per rallentarli, ma credo che in serate come queste pochissime squadre ci sarebbero riuscite. Meglio dimenticare in fretta questa partita perché ci aspetta una serie di partite molto impegnative tra campionato ed Eurolega, bisogna imparare dagli errori, andare avanti e pensare alla prossima".

Per quanto riguarda la permanenza in Eurolega, la società che organizza la competizione ha chiarito come con i regolamenti vigenti alla V nera potrebbe non essere sufficiente agguantare i playoff per garantirsi la permanenza nella massima competizione continentale, ma dovrebbe anche arrivare davanti al Monaco. La situazione è un po’ più complessa, dato che anche l’anno prossimo si vivrà probabilmente una condizione di straordinarietà con le squadre russe ancora escluse.

L’anno scorso furono ripescate Partizan e Valencia per cui alla V nera potrebbe bastare partecipare ai playoff arrivando davanti ad una di queste due formazioni. In ogni caso il ceo dell’Eca Mashall Glickman il 13 aprile dovrebbe essere a Bologna per assistere alla gara che vedrà la Segafredo ospitare Milano e in quella sede spiegare come sarà composta la prossima Eurolega.