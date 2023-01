Scariolo realista: "Sconfitta giusta Dobbiamo crescere ancora tanto"

Lotteremo. E’ un Sergio Scariolo realista, che sa quanto lavoro deve fare la squadra, ma tutto sommato ottimista dopo il ko maturato con Milano. "L’Armani ha giocato meglio di noi in difesa – esordisce Scariolo – e ha avuto un livello di precisione anche in tiri difficili molto alto". Virtus sempre costretta a rincorrere. "Non abbiamo avuto abbastanza condizione fisica e l’energia, forse non abbiamo recuperato rispetto alla sfida con Fenerbahce. Ovvio avevamo speranza e desiderio di provarci e fino a un certo punto abbiamo tentato, poi dobbiamo riconoscere la superiorità dell’avversario. Dobbiamo crescere, la continuità nei risultati ha bisogno di molta più forza. Le circostanze ovvero le condizioni della squadra che hanno imposto cambi di rotazioni, ce lo hanno impedito, comunque lotteremo. Speravamo di rimanere più agganciati alla partita, ma non ce l’abbiamo fatta anche con chi sta tirando il collo per le difficoltà degli altri. In campo si è visto un livello di energia diverso".

Riguardo al ritorno di Ojeleye: "Era un po’ arrugginito e lo si è visto, ha fatto i suoi minuti dopo quasi un mese di stop. Speriamo che questi 15’ lo aiutino a ritrovare condizione. Cordinier invece non so ancora quando lo riavremo". Il tecnico ha parlato poi anche degli up e down della squadra: "Ovvio che stasera siamo delusi e sappiamo di potere fare di più, ma tutto sommato siamo in una ottima situazione sia in campionato che in Europa per quelli che siamo".

Filippo Mazzoni