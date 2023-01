Scariolo: "Rimonta di carattere Ci mancano giocatori italiani"

Potendo rimetterci le penne Sergio Scariolo è ovviamente soddisfatto del risultato finale.

"Credo che i nostri tifosi possano essere contenti del nostro sforzo – spiega il tecnico virtussino – alcuni giocatori erano in debito di benzina e altri in recupero da infortuni. Mancano dei giocatori italiani, avevamo qualche idea, ma dobbiamo arrangiarci. Il nostro destino è di far fatica a livello italiano per le rinunce che dobbiamo fare ogni volta, ma la rimonta dal -9 è stata importante così come per la dinamica di questa stagione è da evidenziare l’aver vinto".

Le fatiche in Italia nascono dal fatto che i lunghi sono quasi tutti stranieri e gli italiani si concentrano negli esterni, dove però primeggia Teodosic. "In realtà in area non abbiamo avuto difficoltà. Bako e Camara hanno tenuto bene uno dei migliori pivot del campionato. Il problema sono state le troppe palle perse, e il tiro da tre di Venezia. Chi ha giocato ha dato una mano, però, mi aspetto una crescita da parte di tutti. Sentivo che Milos dovevamo farlo giocare, sono stato buon profeta, speriamo possa recuperare in modo almeno accettabile per giovedì".

Resta il fatto che l’architettura della squadra non si concilia con un buon equilibrio, almeno in campionato. "Per provare a competere serve avere quattro esterni, e quindi possiamo tenere solo due lunghi. Abbiamo tre giocatori italiani che sono nello stesso ruolo. Speriamo che Abass possa competere ad alto livello già quest’anno al suo rientro, altrimenti non è un puzzle, è un labirinto senza uscita".

m. s.