Scariolo: "Servirà una Virtus perfetta"

di Massimo Selleri

Nuova trasferta in Eurolega per la Virtus che alle 20,45 (diretta Sky) scenderà sul campo del Bayern Monaco. Si tratta di un incontro importante la formazione allenata da Sergio Scariolo che nelle ultime 14 partite della regular season deve trovare le vittorie che le consentirebbero di risalire la china e di arrivare a quell’ottavo posto che è l’ultimo utile per i playoff. Non sarà facile perché sebbene la classifica dei tedeschi non sia delle migliori, nelle ultime quattro gare il Bayern ha rimediato tre vittorie dando l’idea di aver finalmente ritrovato la quadratura del cerchio. Sebbene la Segafredo fin qui abbia ottenuto una vittoria in più, è stata propria la continuità a mancare ai bianconeri che sia in campionato che in Europa hanno mostrato una dipendenza, forse eccessiva, dalle prestazioni di Milos Teodosic.

Con la crescita di Daniel Hackett e Toko Shengelia la Virtus è destinata a migliorare, ma resta il fatto che ora il margine d’errore è ridotto al minimo ed è necessario mettere a segno qualche colpaccio anche quando si gioca lontano dalle Due Torri.

"Il Bayern sta giocando molto bene – dice coach Scariolo - ha ottenuto vittorie importanti nell’ultimo periodo. E’ squadra atletica con alte percentuali al tiro, solida in difesa e organizzata, molto fisica. Siamo coscienti del fatto che dovremo giocare una partita di grande livello per provare a vincere qui. Lo dobbiamo ai nostri tifosi che saranno presenti in molti per sostenerci, dovremo essere pronti a mostrare a tutti loro il nostro lato migliore. Iffe Lundberg non sarà disponibile per alcune partite, la decisione dei dottori di fermarlo è stata presa per migliorare la condizione della sua mano, se non per un completo recupero, nel processo di guarigione del suo infortunio. Anche Jordan Mickey è in forse, mi comunicheranno se avrà possibilità di giocare".

Con l’assenza di Iffe Lundberg, rientrerà nel roster di Eurolega anche Nico Mannion. Fino a qui sia il play sia Belinelli hanno dimostrato sul campo di far fatica a digerire un turn over che li vede molto coinvolti nella dimensione nazionale e praticamente per niente in quella internazionale. Queste sono le partite in cui anche da loro ci si aspetto uno scatto d’orgoglio qualora si apra anche solo un piccolo spiraglio, anche se ultimamente i problemi la V nera li ha registrato nel settore dei lunghi. Mickey si è involuto parecchio rispetto alle prime uscite, mentre la coppia di centri Ismael Bako e Mam Jaiteh ha attirato su di sé un notevole numero di perplessità.

"Quella di oggi sarà un partita molto dura – spiega Bako - come ogni partita in questa Eurolega. Tutte le gare contano e ogni partita, soprattutto per noi, rappresenta la possibilità di rimanere in corsa per entrare nelle prime otto squadre in classifica".

All’andata la gara si concluse con la vittoria della Virtus per 66-63.