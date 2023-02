Scariolo si gode i suoi ragazzi "Belli e intensi, fino alla fine"

Scariolo si complimenta con la squadra per la prestazione.

"Il miglior incontro della stagione – spiega il tecnico bianconero –. Siamo partiti molto bene per approccio e con l’attitudine giusta, mettendo sempre fisicità. Siamo stati intensi, aggressivi ed energici. Abbiamo un sogno che è quello di arrivare tra le prime otto, ma in particolare vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi che voglio ringraziare per l’atmosfera. Tutta l’Europa dice che produciamo tanto, realizziamo molti assist, ma poi, o per rimbalzi sfuggiti o per palle perse, non capitalizziamo, stavolta siamo stati belli, ma anche concreti. Abbiamo avuto momenti difficili, ma abbiamo subito reagito a un tiro da tre uscito o a una schiacciata sbagliata".

Un contributo importante è arrivato anche dal pubblico. "Per noi giocare davanti ai nostri tifosi è importante perché è motivante, ma un giocatore dimostra di essere un buon cestista di Eurolega quando sa giocare bene in ogni occasione. Sappiamo che abbiamo molti elementi alla prima esperienza a questo livello, e stiamo crescendo. Venerdì ci aspetta l’Asvel che in casa gioca molto bene, ha recentemente battuto il Fenerbahce e hanno aggiunto Dee Bost. Ha talento e atletismo, l’ha dimostrato a Bologna. Noi però andremo sicuramente là per giocarcela".

Resta la conferma che con Teodosic in campo la squadra viaggia ad un altro livello di sicurezza. "Il minutaggio di Milos dipende da tanti fattori, lui ci dà sempre grande disponibilità, ogni volta vediamo quale piano partita applicare".