Scariolo: "Siamo in piena corsa È proprio quello che volevamo"

di Filippo Mazzoni

A un passo dai playoff, il clima in casa Virtus non può che essere di grande soddisfazione come conferma coach Sergio Scariolo.

"Sono orgoglioso della prestazione della squadra. Abbiamo controllato la sfida, giocando con grande concentrazione. Abbiamo giocato bene in attacco, discretamente in difesa e adesso siamo in piena corsa per i playoff: è quello che volevamo".

Il coach ha una dedica. "E’ per Abass, lo stavamo aspettando come la primavera, per noi è un grandissimo valore, ma un grazie va anche ai tifosi che ci hanno seguito a Torino e che oggi ci hanno spinto alla vittoria. Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno, sono concentrato sulla Virtus e a finire bene il campionato".

Mvp del match, Belinelli che chiude la prestazione con 5 triple. "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo controllato il ritmo giocando. Vorrei spendere due parole per Abass, è stato grandissimo".

Proprio Abass incassati gli elogi da compagni e tecnico, sottolinea. "Sono felice per la vittoria della squadra. Speravo di tornare e fare qualcosa di importante e ho fatto il massimo seguendo quello che mi aveva chiesto lo staff tecnico".

A livello di infermeria, Lundberg è sceso in campo dopo aver avuto in mattinata 38 di febbre, minutaggio ridotto di Shengelia e Ojeleye, dovuto ad affaticamento. E ad applaudire la sua ex squadra Antoine Rigaudeau, protagonista dell’Eurolega 2001 proprio contro Vitoria.