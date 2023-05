Scariolo: "Un errore gravissimo Banks non subisce fallo, lo fa"

Sergio Scariolo è lapidario, sottolineando come la partita sia stata decisa da una fischiata dai più definita come sbagliata.

"Faccio i complimenti a Treviso per la partita e per la salvezza – spiega il tecnico Virtus – la partita è stata decisa dagli episodi: visto e rivisto l’ultimo episodio, premettendo che Paternicó è un ottimo arbitro, anche gli ottimi arbitri commettono errori e questo è un errore gravissimo. L’azione è chiarissima, è un fallo di sfondamento di Banks su Shengelia che occupa una posizione difensiva corretta per tempistica e poi è fuori dalla lunetta. È purtroppo un errore che ha deciso il primo posto e in buona parte la lotta alla retrocessione: penso che questo tipo di errori non si possono verificare o a questo punto ripetere".

Premesso che Milos Teodosic e Ismael Bako non hanno preso parte alla gara per qualche ammaccatura da sistemare, mentre Kyle Weems non è andato a referto per scelta tecnica, dalla Grecia è arrivata la notizia che Akil Mitchell, uno dei giocatori che era stato associato alla Virtus nei giorni scorsi, si è accasato a Portorico. La questione mercato sembra essere destinata a chiudersi senza che vi siano innesti nell’attuale roster. Il rientro di Isaia Cordinier è stato molto positivo, ma resta il problema di un settore dei lunghi dove a parte Shengelia gli altri non sembrano trovare il bandolo della matassa e questo rischia di diventare una questione di importanza capitale nei playoff.