Scariolo: "Un ko duro da digerire" E Baraldi tiene aperto il mercato

"E’ una sconfitta brutta da digerire. Purtroppo c’è stata una serie di coincidenze negative nel finale di partita. Paghiamo lo scotto di essere delle matricole, speriamo di riuscire a partecipare alla prossima Eurolega e avremo una considerazione diversa". Amareggiato per il ko, arrabbiato per il pessimo arbitraggio, ma soddisfatto dalle prove dei suoi ragazzi, Scariolo sottolinea la prestazione della Virtus. "Bene al tiro, ai rimbalzi, abbiamo recuperato Cordinier, sono arrivati segnali importanti da Bako, i motivi per vedere positivamente la sfida ci sono, certo mi sarebbe piaciuto uscire col sorriso pieno dalla sfida con l’Olympiacos. Nel finale di gara purtroppo noi abbiamo sbagliato i tiri e gli arbitri hanno sbagliato le fischiate. I tifosi devono essere della prestazione dei nostri ragazzi e del carattere che hanno messo in campo. Il nervosismo di Teodosic? Lo conosciamo e ci teniamo il pacchetto completo così come è".

Nell’intervallo ha invece parlato a Sky Sport il ceo Virtus Luca Baraldi. "E’ una stagione difficile, non eravamo abituati all’Eurolega. Siamo più che soddisfatti della squadra. Il pubblico? Ci è sempre vicino". Poi il dirigente bianconero sviscera la posizione sul mercato. "Si è chiuso il mercato interno all’Eurolega, non quello globale. Sappiamo che possiamo migliorare in certi comparti, il mercato è ancora aperto. Adesso abbiamo lavorato su un pivot, ma per ora non abbiamo trovato il giocatore giusto Quando saremo convinti su un giocatore, agiremo. Polonara? La possibilità è mancata in estate. Ha fatto altre scelte".

Filippo Mazzoni