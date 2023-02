Scariolo: "Un successo di squadra Peccato l’infortunio di Cordinier"

VILLEURBANNE (Francia)

Ad un passo dal sogno playoff. La seconda vittoria consecutiva in casa dell’Asvel porta la Virtus ad un passo dalla zona playoff, attualmente occupata da 4 squadre.

"Una bella vittoria di squadra con una importante suddivisione di tutti e 10 i giocatori scesi in campo – conferma Sergio Scariolo – abbiamo centrato un successi contro una squadra pericolosa come era l’Asvel. Adesso siamo in corsa per i playoff, sono difficili da raggiungere lo sappiamo, ma sono adesso molto vicini. Pensiamo dopo passo, a cominciare dalla prossima sfida contro il Barcellona. L’infortunio a Cordinier? La solita sfortuna, lo rivaluteremo nelle prossime ore".

Match-winner della sfida Marco Belinelli, autore di 21 punti in 26’ di utilizzo. "E’ stata una bella vittoria, abbiamo giocato bene, centrando una vittoria di squadra. Siamo stati aggressivi, è stato importante per noi, adesso pensiamo a Brescia di domani e poi al Barcellona. Importante confermarci dopo la vittoria con la Stella Rossa? Ovvio non è mai facile giocare lontano da Bologna". Altro protagonista della sfida Daniel Hackett. "E’ una vittoria importante in chiave playoff. Abbiamo dato tutto in difesa, girando bene la palla e controllato il gioco. Siamo ad una sola vittoria dai primi otto posti? Siamo in corsa, la classifica è cortissima. Adesso abbiamo solo pochi giorni per i prossimi impegni per farci trovare pronti".