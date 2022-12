Scariolo, una gioia infinita "Orgoglioso di questo gruppo"

Un successo fantastico per la V nera. "Sono soddisfatto per la vittoria e per la prestazione della squadra, nonostante non fossimo nelle migliori condizioni possibile, tutti i giocatori hanno dato il proprio contributo, giocando l’uno per l’altro, con tante piccole cose che alla fine hanno fatto la differenza – commenta Sergio Scariolo –. E’ stato bello anche per i nostri tifosi che ci sono stati vicini. E’ stata una grande notte per noi, adesso dobbiamo però pensare alla prossima che ci attende. Una vittoria di squadra? Chi prima chi dopo, abbiamo avuto buoni momenti da tutti. Sono orgoglioso di quello che la squadra ha fatto. Adesso siamo a una vittoria dall’ottavo posto? Vero, ma vedo davanti a noi ci sono grandi squadre. Difficile pensare di scalzarle. Stiamo dimostrando di essere seri e di onorare la pallacanestro e continueremo ovviamente a provarci".

Grande soddisfazione anche per l’mvp Marco Belinelli.

"Era una gara importante, abbiamo battuto una delle migliori squadra di Eurolega. Tutti hanno dato mano. Nel primo tempo eravamo in difficoltà al rimbalzo, poi abbiamo aggiustato un po’ le cose. La mia prova? Voglio continuare a giocare e vincere e come squadra dobbiamo continuare a giocare così".

Tra i migliori, con 2 decisivi punti, Alessandro Pajola."Abbiamo giocato e vinto come collettivo, soffrendo nei primi due quarti. Questa per noi è una grande vittoria. I tifosi ci hanno aiutato tanto. I miei liberi decisivi? Sì, ma conta la squadra".

Filippo Mazzoni