Scariolo: "Una grande vittoria Il gruppo ha mostrato carattere"

BARCELLONA (Spagna)

"E’ stata una bella vittoria contro una squadra di alto livello". Questo l’esordio di Sergio Scariolo al termine di una gara dove la Virtus ha ribaltato ogni pronostico.

"Devo congratularmi con i miei giocatori – prosegue il tecnico – che hanno mostrato un grande carattere e si sono preparati bene dopo la sconfitta di qualche giorno fa. Abbiamo condiviso bene la palla, segnando tanti canestri assistiti. Buon vittoria, ma è solo una, adesso abbiamo davanti altre sfide difficili, andiamo avanti. Abbiamo mantenuto i nervi saldi nei momenti difficili della partita e si è vista l’esperienza di Lundberg, che ha giocato secondo le aspettative che abbiamo su di lui, e si è visto Ojeleye che sta recuperando dall’infortunio. Non abbiamo una squadra profonda come potrebbe sembrare, conosciamo la nostra dimensione e speriamo di avere una continuità in termini di salute, perchè penso che preparando bene le partite durante la settimana possiamo competere. Speravamo di rinforzare la squadra, ma credo non sarà così: conosciamo bene la nostra dimensione tecnica e la accettiamo".

Sul mercato, infatti, la situazione è a un punto fermo, la Virtus con Achille Polonare vuole ripartire dal contratto che fu stipulato questa estate e che poi non fu firmato dal giocatore, mentre il lungo anconetano vorrebbe un’estensione fino al 2025. Se qualcosa non si sblocca nelle prossime ore difficilmente la trattativa si concluderà positivamente. Domani sera la Virtus scenderà in campo a Casale Monferrato con Tortona.

m. s.