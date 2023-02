Scariolo: "Una lezione anche per me Teodosic si è alzato dal letto lunedì"

C’è poco da fare, la Virtus ha sbagliato la partita, ma anche se l’avesse indovinata sarebbe stato molto difficile spuntarla. Questo in sintesi il pensiero di Sergio Scariolo. "Barcellona ha giocato una grande partita – spiega il tecnico bianconero – da squadra di livello top di Eurolega. Questa lezione è buona per noi tutti, dobbiamo imparare tutti, io per primo. Ho apprezzato lo sforzo dell’ultimo quarto dei miei giocatori, ma la mia analisi della partita sarà sulla prima metà. C’è stato desiderio e voglia di non mollare, ma gara si è decisa nei primi tre quarti. E’ lì che dobbiamo capire che cosa è successo per migliorare la nostra efficienza in entrambi i lati del campo. Continuiamo a imparare e combattere e pensiamo alla prossima gara. Loro sono tra i candidati alla vittoria finale, noi dobbiamo sapere chi siamo".

Tutto vero, anche se la V nera ha dato l’impressione di sfaldarsi al primo tentativo di allungo degli avversari. "Per competere a questo livello devi avere certe caratteristiche. I due giocatori che sono fuori sono quelli che hanno più queste caratteristiche, però non ne voglio parlare dopo una sconfitta così, penso avremmo potuto e dovuto fare di meglio. Hanno attaccato benissimo i nostri punti deboli, fino al minuto 25-26. Dopo il nostro tentativo è stato apprezzabile, ma non ci dà indicazioni". Ultimo pensiero è sui due giocatori che sono rientrati. "Lundberg aveva un problema a un dito, a livello fisico c’è, penso possa crescere. Teodosic l’ho visto con due marce in meno, ha avuto febbre alta per una settimana, ed è uscito dal letto solo lunedì. Non era nemmeno vicino a una condizione accettabile".