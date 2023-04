Scariolo: "Una partita equlibrata Ma quanti errori fatti in difesa"

La Virtus resta prima con due vittorie di vantaggio su Milano, mentre Trieste fa un bel balzo in avanti verso la salvezza. Insomma, alla fine di questa partita nessuno è scontento e sebbene Sergio Scariolo non possa essere soddisfatto di questo stop, il coach bianconero sa anche che in queste condizioni è davvero difficile chiedere qualcosa di più alla sua squadra.

"È stata una partita equilibrata – spiega Scariolo – abbiamo messo due volte la palla nelle mani del nostro migliore tiratore, ma bisogna accettare la legge dello sport. Mi congratulo con gli avversari, soprattutto con Michele Ruzzier, verso cui nutriamo grande affetto ed è stato molto importante oggi. Abbiamo avuto un buon inizio, ma il secondo quarto è stato problematico dal punto di vista difensivo: abbiamo concesso tantissimo in area, 10 canestri su 13 tentativi, che è una follia, una responsabilità da dividere equamente con le guardie che si sono fatte battere con estrema facilità e i lunghi che non hanno difeso il ferro in maniera adeguata. Poi la partita è stata punto a punto, noi abbiamo visto le nostre energie scemare in maniera evidente nel corso della partita, anche se abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sulla partita quando eravamo sul +2 negli ultimi minuti ma non lo abbiamo fatto".

Giovedì si torna in campo e c’è da ricaricare le pile, anche perché sabato a Bologna arriva Napoli. "Ci prendiamo un po’ di respiro, speriamo di recuperare almeno uno dei sei giocatori che sono fuori e poi cominceremo a preparare la prossima partita".

