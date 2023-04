Scariolo, vetta a Treviso e rumors a Toronto

di Massimo Selleri

Per la penultima giornata del campionato italiano questo pomeriggio la Virtus (ore 17.30 diretta Dmax) scenderà in campo al PalaVerde di Villorba, tana di Treviso. Per motivi opposti le due squadre devono ottenere i due punti in palio: la Segafredo deve consolidare il proprio primato in classifica, mentre i padroni di casa sono a caccia di un successo che potrebbe dare loro la matematica salvezza.

Nelle fila dei bianconeri rientra Isaia Cordinier, ma Sergio Scariolo dovrà fare i conti con l’assenza di Milos Teodosic e restano, quindi, da individuare i due stranieri che rimarranno in borghese insieme al fuoriclasse serbo. Sicuramente almeno uno sarà un lungo con Ismael Bako che ha saltato gli ultimi impegni a causa di una lombalgia. I veneti, invece, registrano la sola defezione del centro Alessandro Simioni. Pur non essendo ancora conclusa la regular season e con tutti i playoff da disputare, sulla formazione bianconera continuano ad aleggiare voci su possibili partenze e conferme all’interno del suo roster.

Una delle ultime riguarda anche coach Sergio Scariolo con il tecnico dei bolognesi che potrebbe tornare in Nba sempre come assistente sulla panchina dei Toronto Raptors.

I tempi per questi discorsi sembrano essere prematuri anche perché nel caso dei giocatori molto dipenderà da come si concluderà la stagione.

Sembra non esserci spazio neppure per dei rinforzi che il club avrebbe voluto e che sembrava avesse pure individuato. A questo punto la Virtus Segafredo, a quanto pare, resterà così sotto canestro fino alla fine.

Poi si vedrà.

Tornando, invece, alla gara di oggi pomeriggio la Segafredo dovrà confrontarsi con una squadra che ha un rendimento molto diverso quando gioca in trasferta rispetto a quando può contare sul calore del proprio pubblico.

"Hanno una definizione molto chiara nei ruoli – spiega il vice di Scariolo Iacopo Squarcina – e delle gerarchie ben delineate, spinti da due guardie di talento come Iroegbu e Banks, si esprimono ad alto ritmo e nelle ultime quattro partite hanno fatto registrare grandi percentuali da tre punti. Per noi sarà un test utile e impegnativo, sia per la fase di preparazione ai playoff che per l’inserimento dei giocatori che rientrano da infortuni". All’andata l’incontro si concluse con il risultato di 97-71 in favore della Virtus, con Semi Ojeleye che in quella occasione realizzò 15 punti e con Nico Mannion e Kyle Weems che si fermarono a quota 13. Questo pomeriggio arbitrano Paternicò, Paglialunga e Catani.