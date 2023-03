Scariolo: "Virtus, più equilibrio ed energia"

di Massimo Selleri

Per continuare a sperare nei playoff bisogna vincere oggi (ore 19 diretta Sky Sport) a Montecarlo. Detto che la Virtus non ha del tutto in mano il suo destino e che per agganciare l’ottavo posto deve anche sperare nelle disgrazie sportive altrui, alla Segafredo spetta il compito di imporsi anche contro avversari che, come il Monaco, sulla carta sono più forti di lei.

"Loro rientrano tra le prime quattro squadre della competizione – spiega Sergio Scariolo in una nota del club – e sono anche tra i migliori team per statistiche come i rimbalzi offensivi, efficienza in transizione, volume di tentativi da due oltre a essere una delle squadre più atletiche dell’intera Eurolega. Hanno grandi giocatori con tanta energia su entrambi i lati del campo: per limitarlo perciò, per prima cosa dovremo controllare i nostri possessi e sfruttare al meglio le nostre occasioni. Avere ottime spaziature, controllare la palla e ridurre il numero di palloni persi sarà fondamentale. Dovremo prendere tutti i tiri che ci verranno concessi perché con la loro energia e aggressività, non ci daranno tante seconde occasioni all’interno della stessa azione, e questa potrà essere una delle chiavi della gara, essere pronti a prenderci i tiri".

I bolognesi si presentano a questo appuntamento con due assenze importanti, quella di Isaia Cordinier e di Semi Ojeleye, e con due giocatori altrettanto importanti che devono fare i conti con una forma fisica non perfetta. Il primo è Toko Shengelia, fermato per una settimana dal virus della varicella, e il secondo è Alessandro Pajola che domenica a Venezia ha dovuto lasciare anticipatamente la partita a causa della lombalgia.

La lacuna fisica creata tra chi non c’è e chi ci sarà a mezzo servizio dovrà essere colmata dagli altri giocatori, sapendo che questo fattore potrebbe avere un peso importante sull’esito della gara.

"Quella di oggi sarà una partita cruciale per noi – spiega Mam Jaiteh – siamo ancora in corsa per i playoff e vogliamo scendere in campo per realizzare il risultato migliore, anche se sappiamo che non sarà facile. Monaco è una squadra fisica ed energica che gioca molto bene, specialmente in casa, ma abbiamo dimostrato che possiamo battere ogni squadra quindi faremo di tutto per ottenere la vittoria".

All’andata l’incontro si chiuse con il risultato di 66-83 in favore dei monegaschi, ma in quella V nera quasi tutti i giocatori erano al loro esordio in Eurolega. Oggi dopo 28 gare la formazione allenata da Scariolo ha superato la fase di rodaggio maturando quella esperienza che, abbinata al talento di Milos Teodosic e Marco Belinelli, può essere quel valore aggiunto necessario per raggiungere quella che sarebbe una vera e propria impresa: entrare nella stretta cerchia delle migliori otto d’Europa.