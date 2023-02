Scariolo: "Virtus, voglio lo spirito giusto"

di Massimo Selleri

Trasferta in terra francese per la Virtus che alle 21 (diretta Sky Sport) sarà impegnata sul campo del Villeurbanne. La classifica dice che solo l’aritmetica tiene in piedi le speranze dei francesi di partecipare ai playoff di Eurolega, mentre la Segafredo con una vittoria farebbe un ulteriore passo avanti verso l’ottavo posto, l’ultimo a disposizione per partecipare alla Top 8. Il problema è che la sfortuna continua a non lasciare in pace la formazione allenata da Sergio Scariolo che anche per questo appuntamento dovrà fare i conti con gli infortuni di Semi Ojeleye e di Iffe Lungberg.

"Affronteremo questa difficile e importante partita – spiega il tecnico – con alcune assenze molto pesanti come purtroppo è stata la normalità finora in questa stagione, ma con il giusto spirito, motivazione e con il desiderio di continuare a competere contro una squadra che rispettiamo molto in particolare perché in casa mostrano una versione di loro stessi molto competitiva. Hanno rinforzato molto bene la squadra con l’aggiunta di Dee Bost, un ottimo giocatore. Abbiamo ancora vivo il ricordo della partita di andata a Bologna, dove loro non hanno mai mollato anche quando erano sotto nel punteggio e sono tornati avanti".

Rispetto al successo di martedì con la Stella Rossa rientra Nico Mannion che si era fermato per un’improvvisa lombalgia, ma la fatica di questo incessante ritmo di impegni potrebbe farsi sentire in un gruppo la cui età media è molto alta. Da qui alla fine della prima fase, però, mancano dodici gare e ed è il momento di stringere i denti per centrare quella che a tutti gli effetti sarebbe un’impresa.

"Affrontiamo una squadra di alto livello – spiega Daniel Hackett – che ci ha battuto davanti al nostro pubblico nella gara di andata. Vogliamo andare a giocare a casa loro in maniera decisa, facendo di tutto per portare a casa il risultato, perché questa è una di quelle partite fondamentali per il nostro cammino verso i playoff. Ci aspetta una bella sfida, l’Asvel in casa gioca bene ed è una squadra difficile da battere. L’obiettivo deve essere quello di rimanere concentrati per 40’ e giocare con il coltello fra i denti".

In conclusione sarà necessario riprodurre la stessa difesa messa in campo contro i serbi. All’andata i francesi passarono al PalaDozza 79-84.