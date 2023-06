Scatta il Bussolari, è record di roster femminili

Scatta oggi, sul campo intitolato alla memoria di Gianni Cristofori, il Walter Bussolari Playground, trofeo LavoroPiù. Si gioca ai Giardini Margherita fino al 20 luglio (nessuna partita nei weekend) con 9 squadre (record) che prendono parte al torneo femminile e 16 a quello maschile.

L’albo d’oro della manifestazione dice che, nella passata stagione, quella contrassegnata dai record di pubblico (più di duemila persone per la finale femminile, il doppio per quella maschile), si è imposto Ciaccio Casa Bo Infissi. Ingresso ovviamente gratuito. Prime tre partite al femminile: alle 20 Bsl San Lazzaro-Preven Monte San Pietro e, alle 21,15, Campas Ricap-Scandiano. Alle 22,30 il Mulino Bruciato Finale Emilia (Luciano Andalò in questa stagione raddoppia il suo impegno come storico partner del torneo) opposto a Pow(h)er 4 Athletes. Previste anche serate benefiche e di promozione del Baskin.