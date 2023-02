Scattata la prevendita per la gara con la Samp

Lunedì sera nel catino del Ferraris erano in 21.575 ad assistere a Sampdoria-Inter, la maggior parte dei quali tifosi blucerchiati che hanno sospinto a suon di cori la squadra di Stankovic a inchiodare al pari i nerazzurri.

Adesso in casa Samp c’è grande attesa per la partita di sabato (calcio d’inizio alle 15), che vista con gli occhi dei liguri è un’altra occasione per tenere accesa la fiammella della speranza salvezza.

Per i tifosi rossoblù quella di sabato è una trasferta dal sapore particolare vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie. Ieri è scattata la prevendita dei biglietti del settore ospiti, acquistabili al prezzo di 15 euro sul circuito Ticketone. Mentre nel frattempo procede spedita la prevendita per Bologna-Inter del 26 febbraio.