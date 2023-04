Schouten, l’uomo ovunque che ha conquistato Pioli L’olandese con il posto fisso nelle ultime dieci gare

Di sicuro Stefano Pioli in queste ore non ha avuto bisogno di studiare Jerdy Schouten. Il tecnico rossonero lo conosce come le sue tasche tanto che avrebbe già voluto portare al Milan l’Olandese Pensante nel 2021, sia a gennaio che a giugno. Ma poi non se ne fece nulla, sia perché nel gioco di Mihajlovic era troppo strategica ‘la lavatrice’ (questo il nomignolo che Sinisa gli affibbiò fin dall’inizio) sia perché il Bologna non ci pensò nemmeno un secondo a liberarsi a prezzi di saldo di un ragazzo che l’allora diesse Bigon aveva preso nel 2019 dall’Excelsior in cambio di 2,5 milioni versati nelle casse del club olandese.

Buon per il Bologna e per Thiago Motta, che nelle ultime dieci partite non ha mai rinunciato a lui: dal 27 gennaio, giorno di Bologna-Spezia 2-0, Schouten si è preso una maglia da titolare e non l’ha più mollata. Succederà anche oggi, a dispetto di un Medel che in panchina ringhia, ma che ancora una volta, se nella notte Motta non avrà cambiato idea, dovrà fare da spettatore al compagno più giovane di nove anni (il Pitbull ha 35 anni, Schouten a gennaio ha compiuto i 26).

Jerdy cresce bene alla scuola di Casteldebole e sotto le direttive di Thiago. Una settimana fa a Bergamo ha rubato la scena, cancellando dal campo i centrocampisti di Gasperini, come certificano i numeri pubblicati dalla Lega di serie A che ne hanno certificato lo status di ‘uomo ovunque’.

Nel calcio fluido di Motta Schouten in effetti tutto è fuorché un punto di riferimento statico. Geometra, riciclatore di palloni, difensore aggiunto: da fine gennaio Jerdy non sbaglia una mossa. Le chance di fare il colpaccio oggi col Milan passano più che mai dai suoi piedi.

