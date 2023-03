Schouten un suo vecchio pallino

Il cambio di passo del Bologna non si misura solo con l’apporto dei volti nuovi. Ma pure, se non di più, con il rilancio di chi c’era già, rilancio tecnico e a livello di valore di cartellino: Schouten era giocatore sotto esame, blindato dal nuovo contratto è tornato padrone della mediana. E Sartori aveva provato a portarlo all’Atalanta in passato. Soriano è tornato al gol e capitano in campo, Soumaoro, prima dell’infortunio ha dato un contributo fondamentale a blindare la difesa e pure Sansone ha dato segnali di risveglio, disputando un paio di partite preziose e trovando un gol importantissimo a Udine, per non parlare di Orsolini, il cui rendimento è sotto i riflettori delle big e della nazionale. Ma pure Skorupski sta dimenticando i bassi e diventando certezza, con il rigore parato a Genova con la Samp che potrebbe rappresentare uno snodo della stagione.

Arnautovic resta il capocannoniere, seppur giocatore da recuperare fisicamente alla causa: per questo possibile valore aggiunto in vista della volata finale, prima di un’estate che dovrà chiarire se l’austriaco vorrà rimarrà al centro del progetto tecnico rossoblù, dopo le sirene estive del Manchester United e quelle invernali dell’’Everton.