Un buon momento per Giada Likaj e per la sciabola della Virtus Scherma di Giuseppe Sermasi e Marcello Scisciolo. Impegnata a Bucarest (Romania) in occasione della Coppa Europa cadette, Giada ottiene l’ottavo posto nella prova a squadra. Si tratta dell’ultima gara prima dei campionati Europei in programma a Tallinn, in Estonia, tra un mese. Sempre Giada, a Terni per la seconda prova nazionale cadetti, ottiene la settima piazza. Un risultato che le consente di scalare la classifica e di raggiungere il quarto posto nel ranking nazionale. Nella stessa prova in pedana anche i bianconeri Vittoria Antoniello, Alessandro Taroni, Filippo Gironi, Nicola Tomassetti e Maddalena Gallina.