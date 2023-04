Scivolone Faro, lo Zola fa un passo avanti

Nonostante il mezzo passo falso (1-1 interno contro il Trebbo con gol del pareggio ospite arrivato all’ultimo respiro), la capolista Zola Predosa (Promozione, girone C) riesce a incrementare il proprio vantaggio sulla principale inseguitrice Faro Gaggio. Eh sì perché il team gaggese ha subìto una roboante sconfitta per 4-1 sul terreno di gioco della Quarantolese. I punti di vantaggio del team di Nicola Zecchi sono ora quattro sul Faro e cinque sull’Atletic Cdr Mutina (ieri vittoriosa 2-0 contro la Virtus Camposanto). Si deciderà tutto nelle ultime tre partite in programma dopo la pausa pasquale. Nelle zone calde della classifica, il derby tra Msp e Porretta è terminato con un pirotecnico 2-2: sul doppio vantaggio grazie a una doppietta di Bartolini, i padroni di casa hanno subìto la rimonta porrettana ad opera di Gogliormella e Adeyemi. Stesso punteggio anche per il Fossolo, impegnato nel delicato scontro diretto sul terreno di gioco del Casumaro: due volte in vantaggio (prima 0-1 firmato Elmi, poi 1-2 messo a segno da Santaniello), il team bolognese è stato ripreso nel finale. Nell’anticipo di sabato, la già retrocessa Vadese Sole Luna aveva comunque dimostrato di voler onorare fino all’ultimo il campionato battendo di misura la X Martiri.