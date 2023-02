Sconti a donne e studenti per la sfida con la Lazio

Dopo il quasi ‘sold out’ di domenica, e prima del viaggio di lunedì notte in casa Torino, occhi puntati sul Bologna-Lazio di sabato 11 marzo. Il calcio d’inizio alle 20,45 non è la collocazione più idonea. Ergo: i 28.317 spettatori fatti registrare con l’Inter promettono di restare il record stagionale. Per attirare tifosi al Dall’Ara anche per la sfida con la Lazio, la cui prevendita è scattata ieri, il Bfc ha riservato agevolazioni per donne e studenti: le prime avranno il 50 per cento di sconto in ogni settore, gli iscritti all’Alma Mater invece potranno accedere ai distinti con un tagliando a 15 euro.