Scossa Leao, CDK impalpabile

Maignan 6 Incolpevole sul gol.

Florenzi 6 La reazione rossonera inizia con un suo cross.

Kalulu 5 Si fa anticipare da Sansone rovinando i piani di Pioli.

Thiaw 6,5 Di forza o con l’anticipo: se la cava sempre.

Ballo-Tourè 6,5 Manda in crisi la coppia Aebischer-Posch.

Pobega 7 Gran gol da fuori area e sfiora la doppietta, ma Lykogiannis salva tutto. Vranckx 5 Nel secondo tempo, con Dominguez a uomo su di lui, fatica, pasticcia e scompare.

Saelemaekers 6 Salta spesso l’uomo.

De Ketelaere 5 Impalpabile.

Rebic 5 Reclama un rigore, ma si divora il vantaggio.

Origi 5 Mai pericoloso.

Calabria 6 Vicino al gol.

Messias 6,5 Gran palla per Rebic, che si divora il 2-1.

Leao 6,5 Mette in condizione di segnare Pobega e Diaz.

Diaz 5,5 Fatica a entrare in partita.

Gabbia sv

Pioli 6 Rivoluziona la squadra in vista del ritorno in Champions e comunque fa la partita. Ma non vince e complica la lotta per il quarto posto.

Marcello Giordano