Sei partite in 23 giorni: via al tour de force

La sosta è finita. Il conto alla rovescia dice meno sette giorni alla ripresa del campionato. Di fatto i rossoblù possono riprendere i normali ritmi in vista della partita dell’Olimpico con la Roma, al termine di settimane tutt’altro che normali: vuoi per il mondiale e per una sosta a cavallo tra autunno e inverno che ha spezzato i normali ritmi, vuoi per quanto accaduto a Sinisa Mihajlovic, lutto che ha lasciato il segno. A Verona, la prima amichevole dopo il funerale, nello stadio che da un punto di vista iconico ha segnato la manifestazione della malattia dell’ex tecnico rossoblù.

La ripresa del campionato è invece in programma il 4 gennaio alle 16.30, all’Olimpico di Roma, città d’adozione di Sinisa, per il match che segna la ripresa del campionato, ma pure l’inizio di un vero e proprio tour de force per il Bologna.

Restano quattro giornate al termine del girone di andata: Roma all’Olimpico, poi Atalanta in casa (il 9 gennaio alle 20.45), Udinese alla Dacia Arena (il 15 alle 15) e Cremonese in trasferta (il 23 alle 18.30). A proposito del passato che bussa alle porte: in mezzo, tra Udinese e Cremonese, ci sarà il ritorno all’Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio, in programma giovedì 19 gennaio alle 18. Sarà l’occasione della rivincita del match sciupato all’esordio in campionato e pure l’occasione di costruirsi una favola all’interno di questa stagione partita con il piede sbagliato e raddrizzata in corsa.

Se oltre a essere stata raddrizzata, la stagione potrà essere indirizzata verso un percorso di crescita lo dirà il mese di gennaio alle porte.

A proposito del passato che bussa alle porte, il mese di gennaio include anche la sfida in programma venerdì 27, che vedrà Soriano e compagni in campo anche per l’anticipo della prima giornata di ritorno al Dall’Ara con lo Spezia, ultima squadra guidata da Thiago Motta prima della nuova avventura sotto le Due Torri: il match sarà valido per la prima giornata di ritorno e completa così un quadro fatto di 6 gare in 23 giorni a partire dal 4 gennaio.

Il Bologna è arrivato alla sosta con 19 punti, undicesimo a pari punti con la Fiorentina (decima) e con quattro giornate al termine del girone di andata può idealmente ancora eguagliare o superare i 27 punti del girone di andata di un anno fa che rappresentano il record di punti del Bologna per la prima parte del campionato.

Riuscirci significherebbe avere rimesso sulla carreggiata del salto di qualità una stagione che pareva in salita.

Marcello Giordano