Serenità Thiago: "Siamo sulla strada giusta"

di Massimo Vitali

"Siamo sulla strada giusta", dice Motta. A volere spaccare il capello in quattro: una strada che sarebbe diventata un’autostrada se i tre punti fossero arrivati anche lunedì con la Cremonese. E qui Thiago ci tiene a mettere i puntini sulle i: "Questa sera non abbiamo giocato meglio rispetto alla partita con la Cremonese: la differenza è che con la Cremonese non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che avremmo meritato". Se ne può discutere, ma resta un dato incontestabile: con Motta al timone il Bologna è diventato una squadra, con annessi e connessi. E adesso anche con Zirkzee, che al centro dell’area ha riempito quel vuoto lasciato dall’assenza di Arnautovic.

Thiago il perfezionista: "Joshua ha dimostrato quello che vogliamo sempre vedere da lui. Ma per le qualità che ha può e deve fare meglio, in entrambe le fasi. Ci arriverà, quando migliorerà la condizione: dipende solo da lui".

C’è una tiratina d’orecchi anche per Orsolini: "All’inizio l’ho visto un po’ spento, mentre con la Cremonese era partito fortissimo. Riccardo deve imparare a fare meglio la fase difensiva: se aiuta di più Stefan (Posch, ndr) la squadra è più protetta e lo stesso Stefan ha modo di spingersi in avanti". Com’è accaduto nell’azione dell’1-0. Quisquilie. Nel calcio contano di più i fatti, ovvero le vittorie.

Oggi c’è una classifica che potrebbe (dovrebbe) invogliare a fare quel saltino, anche sul mercato, in grado di fare decollare le ambizioni.

Motta prima illude: "Nei prossimi giorni la squadra si riposa, io no perché ho una riunione...". Ma il mistero è presto svelato: "E’ una normale riunione, come facciamo dopo ogni partita".

In realtà oggi a Casteldebole ci saranno anche i dirigenti e, molto probabilmente, Saputo. Sul mercato agli sgoccioli, e che fin qui in entrata non ha portato nulla, Thiago ribadisce però un concetto: "Io sono sempre per migliorare la squadra: se ci si riesce sono il primo ad essere contento altrimenti si va avanti così".

Tutto il resto è racchiuso in una parolina magica: "Continuità. Era importante dare un seguito alla buona prestazione con la Cremonese e oggi lo abbiamo fatto, segnando due gol e non subendone nessuno".

Guai però chiedergli se il provvisorio ottavo posto (in coabitazione col Torino) lo solletichi particolarmente: "L’Europa? La classifica non voglio guardarla: voglio solo riposarmi. Ma è più importante che si riposino i ragazzi, che hanno giocato molte partite ravvicinate e adesso hanno bisogno di recuperare energie in vista della Fiorentina".

Encomio speciale per Soumaoro: "Adama non parla molto, ma ha un cuore grande e porta entusiasmo nel gruppo. Lavora tanto, anche se qualche allenamento potrebbe farlo meglio".

Sorrisi: servono anche quelli.