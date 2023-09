Serie A1 donne. La statunitense è alla prima esperienza nella penisola: "Finora mi sto divertendo, stiamo lavorando molto bene». Le bianconere scoprono Consolini e Cox "Contenta di essere qui, esordio col botto»

Giorno di presentazione anche per la Virtus femminile, che, in un sol giorno permette a due pezzi da novanta del proprio mercato estivo di presentarsi: Chiara Consolini e Lauren Cox sono sicuramente due acquisti di spessore in casa bianconera, con la squadra affidata quest’anno al guru francese Pierre Vincent che punta a centrare la scalata allo scudetto.

"Sono contenta di essere a Bologna, voglio portare la mia esperienza in campo – conferma Chiara Consolini – In Virtus mi sto trovando molto bene, è stato semplice integrarsi, molte ragazze le conoscevo già e sono state da subito molto accoglienti. L’esordio in campionato sarà subito contro la mia ex squadra, Ragusa, con cui ho giocato per otto anni, quindi sarà un inizio con il botto ma va bene così." Consolini è un’aggiunta importante per le bianconere. "Spero di portare con semplicità e genuinità quello che serve alla squadra, contando sulla mia esperienza passata. Speriamo davvero di raggiungere i risultati che vogliamo".

Chi invece è nuova del campionato italiano è Lauren Cox, lunga americana che per altro la Virtus l’ha affrontata l’anno scorso da avversaria con il Valencia, in Eurolega. "Finora mi sto davvero divertendo, la città sembra davvero bella, ovviamente non ho visto ancora tutto – conferma l’americana - per quanto riguarda la squadra stiamo lavorando bene. Il gioco in Europa può essere a volte più fisico rispetto a quello americano e a volte persino più veloce, dipende ovviamente dal tipo di campionato. Io per ora in Europa ho avuto esperienza solo in quello spagnolo quindi sono curiosa di scoprire di vedere quello italiano".

Cox è un’ala forte che nello scacchiere bianconero può giocare da centro. "Il mio ruolo? Posso giocare da 4 o da 5, dipende da quello di cui ha bisogno il coach. Posso giocare in area, uscire dall’area e tirare, mi piace difendere e stoppare. Cerco sempre di non pormi obiettivi personali, di mettere più competitività possibile".

Domenica, alle ore 19, le bianconere di Vincent scenderanno in campo al Palazzetto dello sport di Rovigo per affrontare, nella prima amichevole di una stagione che si preannuncia lunga e intensa, Venezia.

Filippo Mazzoni