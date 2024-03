Serie B femminile. Peperoncino e Bsl, sfide per la salvezza

Doppia sfida interna per le formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B femminile. Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas Basket sono infatti attese da confronti casalinghi fondamentali. Si comincia alle 19 con la Bsl San Lazzaro che alla palestra Rodriguez affronta Finale Emilia. Le ragazze di Paolo Dalè hanno l’occasione di conquistare 2 punti probabilmente decisivi nella corsa salvezza che le vede terze nel girone, ma con un buon vantaggio sulle odierne avversarie. Sfida casalinga anche per il Peperoncino che alle 20.30, alla palestra di Mascarino a Castel d’Argile, sfida Valtarese. Le giallorosse sono chiamate ad un compito difficile, ma se vogliono tirarsi fuori dalla zona pericolose della classifica devono cercare di far punti anche contro l’imbattuta formazione parmense. Sfida severa ma non impossibile, per sbloccarsi e iniziare la corsa salvezza.

Altre gare: Fidenza–Cesena, Magik Rosa Parma-Scandiano.

Classifica: Valtarese 12, Scandiano 10, Bsl San Lazzaro 8, Cesena e Fidenza 6, Magik Rosa Parma 4, Finale Emilia 2, Peperoncino 0.