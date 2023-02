Serve una Virtus formato export per conquistare la top 8 di Eurolega

di Massimo Selleri

Vista la delicatezza dell’incontro venerdì il ceo della Virtus Luca Baraldi sarà ad Istanbul dove la Segafredo affronterà il Fenerbahce. Da qui alla fine della prima fase di Eurolega mancano 9 partite delle quali la formazione allenata da Sergio Scariolo ne affronterà sei trasferta e tre davanti al proprio pubblico. In altre parole per agganciare l’ottavo posto bisogna mettere a segno a qualche colpo lontano dalla Due Torri.

Il club turco non è proprio il miglior cliente, ma la V nera nonostante la finale di Coppa Italia persa con Brescia sembra aver trovato la quadratura del cerchio grazie al rientro definitivo di Awudu Abass che in un qualche modo va a sopperire all’assenza di Isaia Cordinier. Si stanno spegnendo le voci di una possibile discesa in campo del presidente Massimo Zanetti per il salvataggio della Sampdoria, ipotesi subito smentita dai più stretti collaboratori del patron della Segafredo, mentre quello che è certo è che proseguirà il suo impegno nella palla a spicchi.

I prossimi traguardi sono la conquista di un trofeo prestigioso con le donne, sarebbe la prima volta per una squadra bolognese, e la presenza in pianta stabile in Eurolega con gli uomini, condendo questo traguardo anche con qualche titolo nazionale.

Il fatto che quest’anno il club non abbia fatto ancora alcun intervento sul mercato per sopperire a qualche infortunio di media o lunga durata aveva acceso qualche sospetto su un suo possibile calo di interesse. La prestazione di Abass contro il Baskonia ha dato, però, ragione al club che, allestito un roster lungo in estate, ha deciso di non renderlo ancora più numeroso non sostituendo neppure la partenza di Michele Ruzzier, aspettando la guarigione di chi si era infortunato. Nel frattempo al convegno ’Meet The Best 2023Creare Valore’, che si è tenuto all’Itas Forum di Trento, Baraldi ha spiegato dove, secondo lui, il movimento deve crescere.

"La mutualità è indispensabile perché l’alternanza nella competitività è fondamentale. La Virtus è una società di vertice, ma il problema è di tutti perché se il nostro azionista decide di non investire più, siamo a zero. Se arrivano delle risorse, i club ricchi devono dare una mano a quelli meno ricchi perché giochiamo tutti nello stesso campionato. Si dice che se hai soldi vinci, ma non è vero perché non è così scontato. Dovremmo lavorare tutti assieme per imporre delle regole, anche dell’alto, che non ci costringano ad avere la fretta di vincere".

Rientrati a Bologna anche Toko Shengelia e Nico Mannion, da oggi i due saranno a disposizione di Scariolo.