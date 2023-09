Settimana Europea dello sport al via. Il focus su inclusione e coesione

Anche per quest’anno torna la Settimana Europea dello Sport, progetto internazionale lanciato ufficialmente nel 2015 e che si pone l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e attivi, oltre al benessere psicofisico dei cittadini. Un’iniziativa coordinata, in Italia, dal Dipartimento per lo Sport e realizzata con la collaborazione di Sport e Salute.

Una nona edizione - che si svolgerà dal 23 al 30 settembre - inaugurata ufficialmente con il lancio al Circolo della Stampa di Torino. Le parole che caratterizzano l’edizione di quest’anno saranno partecipazione, inclusione, coesione e innovazione. Particolare attenzione rivolta anche alle scuole.