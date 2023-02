Seye e Trotto, due titoli tra lungo e velocità

Per la gioia della delegata provinciale Fidal, Ester Balassini, arrivano altri titoli tricolori per l’atletica leggera di casa nostra. Aveva cominciato Laura Elena Rami (Cus Bologna), tricolore ad Ancona nei 400 promesse. Dopo questo successo arrivano altri due titoli, ai tricolori allievi, che fanno ben sperare per il futuro. Il primo porta la firma di Mah Oury Seye (nella foto a sinistra) della Francesco Francia. Il nonno di Mah Oury, Adbloulaye Seye, nato in Senegal e poi naturalizzato francese, vinse il bronzo alle Olimpiadi di Roma 1960 nei 200. La nipote si impone nel lungo con la misura di 5,97, nuovo primato personale e nuovo record regionale di categoria. Il secondo è di Alessandro Trotto (nella foto a destra) della Pontevecchio che si impone a livello under 18. Il velocista della Pontevecchio chiude i 200 in 21’’90, primato personale, nuovo record regionale e quinto tempo di sempre, a livello italiano, per la categoria allievi.