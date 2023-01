Sfida d’alta quota per l’Olympiacos

Questa sarà una settimana in cui è previsto l’ennesimo back to back con le squadre che scenderanno in campo questa sera e che giovedì daranno il via al 23simo turno.

Le altre partite: oggi Fenerbahce-Olympiacos Pireo, Milano-Baskonia, ValenciaBayer Monaco, Partizan Belgrado-Villeurbanne, Barcellona-Maccabi Tel Aviv. Domani: Efes Istanbul-Zalgiris Kaunas, Alba Berlino-Monaco, Real Madrid-Panathinaikos Atene.

Classifica: Olympiacos Pireo e Real 28; Fenerbahce, Barcellona e Monaco 26; Baskonia e Zalgiris 24; Maccabi e Valencia 22; Efes Istanbul, Partizan e Stella Rossa 20; Bayern e Virtus 18; Panathinaikos e Villeurbanne 16; Berlino e Milano 12.