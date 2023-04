Shengelia, che leadership

Faldini 6 (in 1’ un assist). Al debutto in serie A produce subito un assist.

Belinelli 6,5 (in 19’ 23 da due, 39 da tre, 2 perse, una recuperata). In alcuni momenti è stato letteralmente braccato dalla difesa di Trento, in altri ha cercato il feeling con il canestro fino a quando non lo ha trovato.

Pajola 6,5 (in 17’ 02 da due, 12 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Buon rientro dove ha dimostrato che i problemi alla schiena non gli hanno tolto dalla testa la capacità di difendere e di guidare la squadra.

Bako 7 (in 21’ 55 da due, 6 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Bene al tiro e a rimbalzo.

Shengelia 8 (in 26’ 13 da due, 23 da tre, 45 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 9 assist). Partita molto solida dove ha messo in mostra tutta la sua leadership.

Hackett 7,5 (in 23’ 22 da due, 23 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). In parterre c’è il padre Rudy e lui onora questo spettatore d’eccezione con una gara senza sbavature.

Menalo sv (in 2’).

Mickey 7 (in 26’ 56 da due, 01 da tre, 8 rimbalzi, una persa, un assist). Anche lui bene al tiro e a rimbalzo.

Camara 6 (n 2’ 11 da due). Schiaccia su assist di Faldini.

Weems 6,5 (in 19’ 22 da due, 12 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, un assist). Percentuali che indicano una buona precisione al tiro, ma in difesa un po’ si perde.

Ojeleye 8 (in 25’ 23 da due, 45 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Un grande giocatore che semina il terrore nella difesa avversaria e fa pure tante altre cose utili alla squadra, mettendo il suo fisico al servizio della difesa.

Teodosic 6,5 (in 19’ 34 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, 2 perse, 4 assist). Si vede che deve ritrovare ancora il ritmo della partita e ogni tanto qualche suo passaggio ha il sapore della fortuna e non è la solita magia. Ci vorrà un po’ di pazienza prima di rivederlo ai suoi livelli.

Massimo Selleri