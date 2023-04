Shengelia dà la carica: "Lottiamo per i tifosi"

Dopo cinque sconfitte consecutivi e i fischi che hanno caratterizzato la partita di sabato contro Napoli, i bianconeri scendono in campo con l’intenzione di vendere cara la pelle anche per accontentare il pubblico di fede virtussina. "Sappiamo chi avremo di fronte questa sera – spiega l’ala della V nera Toko Shengelia – una squadra tosta, una squadra che è al top della sua forma e sta giocando un grande basket in questo momento. Una partita che ai fini della classifica non conta ma per noi va oltre, è un partita prestigiosa e i nostri tifosi meritano una squadra che lotta in campo e prova a vincere in tutti i modi".

Vi sono anche diverse ruggini che rendono questa gara importante sebbene non cambi il destino delle due squadre in Eurolega.

E’ dalla passata finale scudetto che i due club duettano anche a livello verbale. Diatribe che ci sono sempre state, ma che assumono un sapore particolare visto il vincente passato di Ettore Messina sulla panchina della Virtus.

