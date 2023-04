Shengelia e Hackett, i dominatori

Belinelli 7 (in 17’ 24 da due, 26 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, un assist) Il primo tempo non si dedica al tiro anche perché osservato speciale della difesa sarda, ma nel secondo suona la carica.

Pajola 6 (in 17’ 01 da due, un rimbalzo, 4 assist) Solito mastino in difesa, in attacco si vede che deve ancora ritrovare la confidenza con il canestro.

Jaiteh 6.5 (in 19’ 23 da tre, 47 da due, 7 rimbalzi, 5 perse, un assist) Nelle sue prime apparizioni sembra una zavorra e i compagni si indispettiscono pure per il suo atteggiamento, poi la musica cambia e si mette a giocare come sa.

Lundberg 6.5 (in 23’ 39 da tre, 01 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist) Viene gettato nella mischia e commette qualche pasticcio, ma superato l’imbarazzo per gli errori ritrova la fiducia.

Shengelia 7.5 (in 21’ 69 da due, 67 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 perse, un assist) Ha semplicemente dominato, commettendo qualche errore nelle fasi in cui la squadra è andata in apatia.

Hackett 7 (in 23’ 24 da due, 26 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, 6 assist) Grande ragionatore, grande difensore e discreto tiratore. Basta aggiungere che ha carisma da vendere ed ecco spiegato perché di lui la Segafredo non può fare a meno.

Mickey 7 (in 29 48 da due, 02 da tre, 66 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 2 assist) Una buona prova, in cui fa spesso la cosa giusta per togliere le castagne dal fuoco ai compagni.

Weems 7 (in 23’ 33 da due, 24 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, 2 assist) Gioca di esperienza e in gare come queste commettere pochi errori fa tutta la differenza del mondo.

Ojeleye 6 (in 17’ 22 da due, 02 da tre, 2 rimbalzi, una persa recuperata, un assist) Un po’ sottotono rispetto ai suoi standard. Sta tirando il fiato, ma glielo si può perdonare in una stagione dove ha ritrovato velocemente la condizione tutte le volte che si è fermato.

Abass 6 (in 9’ 12 da tre) Va in campo e fa capire di non aver perso il suo spirito guerriero.

