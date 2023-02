Shengelia e Pajola lavoro prezioso

Cordinier 7.5 (in 24’ ¾ da due, 15 da tre, 11 da tre, 5 rimbalzi, 3 recuperate, 5 assist) Parte forte sia in attacco che in difesa, poi un eccesso di generosità nell’ultimo minuto lo porta ad infortunarsi alla caviglia destra.

Mannion 6.5 (in 13’ ½ da due, ½ da tre, ½ ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist) Buone cifre, il tentativo di difendere sugli avversari cercando di giocare di squadra.

Belinelli 8 (in 26’ 46 da due, 48 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist) Difesa dura per aprirgli il campo in contropiede, questo il piano partita ideato da Scariolo e che ha funzionato anche perché lui si è fatto trovare pronto e con la mano caldissima.

Pajola 7 (in 18’ 13 da due, ¼ da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist) Buona difesa e un’altrettanta solida convinzione in attacco.

Bako 6.5 (in 20’ 22 da due, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist) Discreta presenza a rimbalzo, gioca bene fino a quando si corre poi abbassa leggermente la sua prestazione.

Jaiteh 5 (in 16’ 25 da due, 3 rimbalzi, 2 perse) L’unico neo bianconero della serata. Se non ritrova il gusto di giocare con e per i compagni non farà molta strada.

Shengelia 7.5 (in 24’ 23 da due, 02 da tre, 66 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 3 assist) Non tutte le voci del tabellino sono brillanti, ma con lui in campo la Virtus non concede spazi ai lunghi avversari.

Hackett 7 (in 25’ ½ da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist) Prova difensiva molto efficace condita da qualche perla in attacco.

Mickey 6 (in 20’ 11 da due, 01 da tre, ¾ ai liberi, un rimbalzi, 2 perse) Una prova balbettante fino ad un canestro importantissimo nei momenti finali quando i padroni di casa hanno tentato l’assalto finale.

Weems 6.5 (in 14’ 13 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, un assist) La sua duttilità è un valore importante viste le tante assenze.

Massimo Selleri