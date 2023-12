Shengelia, energia inesauribile

Lundberg 7 (in 20’ 01 da due, 34 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Praticamente perfetto nel tiro da tre punti, è tra quelli che all’inizio dell’ultimo quarto spegne l’ultimo tentativo di rimonta di Tortona.

Belinelli 6.5 ( in 20’ 36 da tre, 12 ai liberi, 2 perse, 3 assist) Parte un po’ contratto poi da quando si scioglie viene fuori il suo talento.

Dobric 7 (in 23’ 46 da due, 12 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist) Una prova molto precisa in attacco e altrettanto tosta in difesa con i suoi diretti avversari che hanno dovuto fare i conti con la sua esperienza.

Mascolo 6.5 (in 19’ 24 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 7 assist) Era uno degli ex di turno e alla fine ha dimostrato che in campionato meriterebbe più minuti.

Cacok 6.5 (in 18’ 56 da due, 4 rimbalzi) La sua solita energia gli consente di fare tante cose. Bravi anche i compagni a cercarlo con continuità.

Shengelia 8 (in 28’ 49 da due, 11 da tre, 56 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 6 assist) Che faccia il bello e il cattivo tempo ormai non è più una novità. Resta da capire dove trovi la benzina per stare in campo così tanto sia in campionato che in Eurolega.

Hackett 7.5 (in 21’ 33 da due, 2 rimbalzi, una recuperata, 4 assist) Prova molto solida. Si conferma un tassello essenziale abbinando momenti di creatività ad altri dove resta fedele allo spartito.

Menalo sv (in 1’ 1 rimbalzo)

Mickey 7.5 (in 22’ 24 da due, 24 da tre, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa) L’infortunio alla caviglia destra sembra non condizionare più il lungo statunitense che produce una prova da incorniciare.

Polonara 7 (in 8’ 11 da due, 13 da tre) Voto sicuramente generoso, ma non è possibile non premiare la determinazione di questo ragazzo.

Cordinier 6 (in 20’ 35 da due, 13 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist) Segue l’archetipo di Penelope: un po’ fa e un po’ di incarta.

