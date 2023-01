Shengelia fatica, Hackett stecca

Mannion 5,5 (in 23’ 23 da due, 15 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un recupero, 4 assist). Per la verità la sua prestazione avrebbe meritato maggior gloria, ma paga una precisione nel tiro da tre punti tutta da rivedere.

Pajola 5,5 (in 22’ 11 da due, 23 da tre, 01 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Qualcosa combina, ma si vede che non è a posto fisicamente.

Jaiteh 5 (in 26’ 38 da due, 38 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata). Troppo comoda combinare qualcosa solo quando Teodosic è in campo gli ha arrivare la palla sotto canestro. Serve qualcosa di più, vedi la precisione ai liberi, anche a livello di atteggiamento e di convinzione. Dalle sue parti Milano ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Weems 5 (in 14’ 12 da due, 13 da tre, un rimbalzo). In una stagione tra alti e bassi, contro Milano si è incartato.

Ojeleye 4,5 (in 14’ 11 da due, 12 da tre, 14 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse). Il voto tiene conto anche del fatto che rientrava da un lungo infortunio. E’ qui per fare la differenza, se non lo fa è un problema per tutta la squadra.

Belinelli 5,5 (in 15’ 22 da due, 13 da tre, 34 ai liberi, una persa). Non ripete le magate messe in campo con il Fenerbahce e se a questo si aggiunge una difesa rivedibile ecco spiegata l’insufficienza.

Shengelia 5 (in 25’ 26 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Anche da lui è lecito attendersi molto di più. Una serataccia.

Hackett 4,5 (in 18’ 02 da tre, un rimbalzo). Non riesce ad entrare in partita e si vede che anche lui non è del tutto in ordine fisicamente.

Mickey 5,5 (in 15’ 13 da due, 12 da tre, un rimbalzo). L’unico tra i lunghi che prova a combinare qualcosa.

Teodosic 6 (in 27’ 33 da due, 35 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Il voto è la media tra l’otto che meriterebbe per come ha tenuto in piedi la squadra e il quattro che gli va dato per come si è fatto cacciare fuori. Le sue proteste sono sacrosante vista la prestazione dei due tre fischietti, l’unico a salvarsi è stato Martolini, ma quando hai 4 falli sul groppone devi lasciare che siano gli altri contestare decisioni comunque dubbie e imprecise.

Massimo Selleri