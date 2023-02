Shengelia: "La Virtus non teme nessuno"

di Massimo Selleri

Guardi giocare Toko Shengelia e pensi che sia un tipo burbero e di poche parole, poi lo incontri fuori dal campo e scopri che, in realtà, è una persona molto cortese alla quale non dispiace conversare. Nel roster della Virtus ricopre una posizione centrale visto il difficile equilibrio tra ruolo, talento, esperienza ed età anagrafica, essendo uno dei due o tre giocatori su cui la V nera deve affidamento per provare a portare a casa la Coppa Italia. Si parte domani, con la Segafredo che a Torino affronterà Venezia.

"Questa manifestazione – spiega il lungo georgiano – è molto affascinante, come lo sono tutte quelle in cui chi perde va a casa e chi vince va avanti. L’unico modo per approcciare questo tipo di competizione, sia esso una final four di Eurolega o una Coppa del Re in Spagna o una Coppa Italia qui è quello di pensare solo ed esclusivamente alla prima partita perché non ci sono prove d’appello e non hai la possibilità di rimediare ai tuoi errori. Adesso tutta la nostra concentrazione deve essere su Venezia".

La Virtus ha possibilità di conquistare il trofeo?

"Pensiamo a Venezia e basta. Poi se riusciamo in questo nostro obiettivo saremo in semifinale e vedremo chi incontreremo in questa seconda gara. Abbiamo possibilità perché ci partecipiamo, ma non faccio né pronostici né percentuali".

Cosa pensa della squadra in generale?

"Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. In Eurolega abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, anche se non sempre siamo stati così bravi nel fare il risultato e a volte la vittoria ci è scappata dalle mani. Ci è mancata un po’ di continuità, ma adesso dobbiamo guardare avanti: abbiamo degli obiettivi e cercheremo di raggiungerli".

La mancanza di continuità è causata anche dagli infortuni, tra i quali il suo. Come sta?

"Bene. Sono guarito dal problema alla spalla e mi sento pronto per questo finale di stagione".

La Georgia confina con la Russia. Cosa pensa della guerra e di un’eventuale espansione?

"Questo è un argomento molto delicato che non è possibile liquidare in poche parole. Non si possono dare risposte che rischiano di risultare scontate o banali e, quindi, inutili. Quello che posso dire è che la guerra non è mai un qualcosa cosa di buono, anzi non porta mai a qualcosa di buono. Prima di parlarne con leggerezza bisognerebbe sempre pensare alle sue vittime e al rispetto che si deve loro".

Da circa un anno a Bologna, cosa pensa della città?

"Si sente davvero che è Basket City. Per l’accoglienza e l’ospitalità di chi ci abita questo è davvero uno dei posti migliori dove giocare a pallacanestro anche perché questi due aspetti si trasformazione in passione quando si va in campo. C’è tanto calore durante la partita e tanta tranquillità dopo. E poi c’è il cibo. Le lasagne sono le mie preferite. In questa classifica a poca distanza ci sono i tortellini alla panna, anche se mi hanno spiegato che la tradizione li vuole in brodo".

Come trascorre il tempo libero?

"Principalmente con la mia famiglia. Ho tre figli e cerco di dedicarmi il più possibile a loro".