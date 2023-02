Shengelia mostra i muscoli

Mannion 6 (in 25’ 13 da due, 14 da tre, 66 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata, 3 assist). La precisione dalla lunetta lo salva da una insufficienza. Lecito chiedere molto di più da lui in partite come questa dove serve ragionare.

Belinelli 8,5 (in 18’ 22 da due, 510 da tre, 44 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, un assist). Semplicemente perfetto, questo è il modo migliore per spazzare via tutti i dubbi per un talento che è e resta straordinario.

Pajola 6 (in 26’ 12 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 4 recuperate, un assist). Risente delle fatiche di Eurolega in una gara dove gli avversari cercano di prendere la Virtus per stanchezza.

Bako 6 (in 18’ 24 da due, 12 ai liberi, 7 rimbalzi). Nulla di nuovo sotto il sole. In teoria dovrebbe spaccare il mondo almeno in campionato, in pratica fa qualcosa di più del mero compitino, ma non tanto di più.

Jaiteh 6 (in 18’ 24 da due, 2 rimbalzi). Se non ci fosse stata la vittoria per lui questa prestazione sarebbe coincisa con una netta insufficienza.

Shengelia 7,5 (in 23’ 48 da due, 13 da tre, 79 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 .assist) Non si risparmia dimostrando grande professionalità e un senso non indifferente di attaccamento alla maglia. Cosa tutt’altro che banale per chi tira la carretta in Eurolega.

Hackett 7 (in 14’ 01 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). E’ finalmente tornato e si vede. Una prova non precisissima al tiro, ma quando non bisogna commettere errori lui non sbaglia una virgola.

Mickey 6,5 (in 19’ 46 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist). Sta ritrovando la fiducia nei suoi mezzi.

Weems 7 (in 30’ 23 da due, 12 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Si sobbarca quasi tutta la partita e lo fa con grande linearità cercando di mantenere la giusta lucidità anche quando il resto della squadra va in confusione.

Abass 6 (in 9’ 02 da due, 01 da tre, un rimbalzo, una persa). Si vede che non gioca da quasi due anni e va premiata la volontà che, purtroppo per lui, spesso si trasforma in irruenza.

m. s.