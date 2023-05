Shengelia predica nel deserto

Mannion 5 (in 6’ 01 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Pochi minuti in campo, ma sufficienti per far vedere a Scariolo che è nella versione in cui si preoccupa poco della difesa e del far giocare la squadra.

Cordinier 6,5 (in 17’ 12 da tre, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist). Un buon rientro sui due lati del campo.

Belinelli 5,5 (in 18’ 11 da due, 39 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Purtroppo i due errori finali condizionano il giudizio finale su una prestazione che fino a lì era stata discreta.

Pajola 6 (in 17’ 01 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist). Fa giocare la squadra e in difesa svolge con diligenza il suo compito.

Jaiteh 5 (in 16’ 47 da due, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist). Problemi di falli abbinati a una difesa più che rivedibile.

Lundberg 4 (in 21’ 13 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata). Il peggiore. Da lui continua ad arrivare poco o niente, ma siccome Scariolo non è l’ultimo degli arrivati se continua ad avere fiducia significa che in allenamento fa vedere qualcosa che non riesce ad esprimere in partita.

Shengelia 7,5 (in 26’ 713 da due, 13 da tre, 46 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 perse, 2 assist). Una gara quasi perfetta anche in difesa. Purtroppo per lui il resto della squadra non lo segue, ma la sua prestazione avrebbe meritato maggior gloria.

Hackett 6,5 (in 26’ 01 da due, 23 da tre, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 7 assist). Anche per lui c’è tanta difesa unita alla capacità di far giocare la squadra.

Mickey 4,5 (in 14’ 33 da due, 11 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse) Nonostante le cifre discrete, le fortune di Treviso passano anche dalle sue marcature.

Camara sv (in 1’ ).

Ojeleye 6 (in 33’ 22 da due, 16 da tre, 46 ai liberi, 5 rimbalzi). Con il suo fisico doveva fare qualcosa di più, anche se la sufficienza stiracchiata la conquista.

Abass 5 (in 5’ 02 da due) Giornataccia anche per lui.