Shengelia può sorridere, quarantena finita

Oggi torna ad allenarsi anche Toko Shengelia con il lungo georgiano che ha concluso la quarantena legata alla varicella e se non vi saranno altre controindicazioni sarà a disposizione di Sergio Scariolo per la trasferta di giovedì quando la Virtus andrà nella tana del Monaco. Nell’appuntamento contro i francesi dovrebbe esserci anche Alessandro Pajola con la staff medico bianconero che dovrebbe risolvere in breve tempi il problema alla schiena che l’ha tolto dalla gara di domenica a Venezia. Non ci saranno, invece, né Isaia Cordinier né Semi Ojeleye, così come resterà sotto le Due Torri pure Gora Camara. Gli acciacchi in casa della V nera non sono, però, finiti con Daniel Hackett che sta scontando da tempo qualche noia fisica di troppo.