Shengelia recupera James fuori squadra

Mike James è stato messo fuori squadra dal Monaco avendo tenuto un comportamento non coerente con quelle che sono le regole del club. La stella statunitense non dovrebbe, quindi, prendere parte alla gara di domani che vedrà i francesi ospitare la Virtus.

La V nera, invece, continua registrare una serie di assenze importanti. Certe quelle di Semi Ojeleye e Isaia Cordinier. Toko Shenghelia, che lunedì ha concluso la quarantena legata al virus della varicella, ieri si è allenato e quindi dovrebbe essere della partita. Alessandro Pajola, invece, che si è fermato per una lombalgia durante la gara di domenica con Venezia, verrà valutato nella giornata di oggi. Intanto è arrivata una convocazione azzurra per l’atleta del gruppo U15 Luca Magagnoli inserito tra i 20 giocatori a disposizione di coach Alessandro Nocera per il raduno della Nazionale di categoria, selezione ’Centro’. Il raduno si terrà a San Vincenzo (Livorno), dal 24 al 26 marzo prossimi.