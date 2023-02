Shengelia regala sicurezza e punti

Mannion 6 (in 5’ 01 da due, una persa, 2 assist). Per lui viene rispolverato il vecchio voto consigliare perché per appioppargli una sufficienza bisogna essere davvero di manica larga.

Belinelli 8 (in 22’ 13 da due, 67 da tre, 13 ai liberi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Gara semplicemente perfetta. Tutto il suo talento sta in quel su 67 da tre che la dice lunga sullo spessore del suo talento.

Pajola 6,5 (in 14’ 14 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Buona prova difensiva, per il resto ci sono gli altri.

Jaiteh 6,5 (in 25’ 11 da due, 4 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 4 assist). Meglio rispetto al solito in una partita dove viene preferito a Bako, ma non sempre riesce a stare nella scia dei compagni.

Lundberg 6 (in’ 18 02 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Cifre discrete, ma in difesa fa davvero tanta fatica.

Shengelia 7,5 (in 27’ 610 da due,12 da tre, 45 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, un assist). Gioca una partita importante dando sicurezza soprattutto ai suoi compagni di reparto. Alla fine è davvero stremato.

Hackett 7,5 (in 23’ 34 da due, 12 da tre, 44 ai liberi, 2 rimbazli, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Quello che le cifre non raccontano è la difesa asfissiante su Marco Spissu. Un vero incubo per il play tascabile sardo.

Mickey 6 (in 10’ 22 da due, 12 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse). Anche per lui qualche tentennamento di troppo.

Camara 6,5 (in 7’ 12 ai liberi, 5 rimbalzi). Gettato nella mischia nel secondo quarto si fa trovare pronto. Questa è la sua missione limare minuti in modo tale da far arrivare i più esperti freschi nel finale.

Weems 6,5 (in 24’ 22 da due, 4 rimbalzi, un assist) Buona gara, molto ordinata.

Teodosic 7,5 (in 20’ 47 da due, 04 da tre, 11 da due, 3 rimbalzi, una persa, 6 assist). Il suo genio cestistico è stato il primo problema irrisolto che Venezia si è trovato davanti.

Abass 6 (in 5’ 2 rimbalzi, una persa). Al momento più di questo non gli si può chiedere.

m. s.