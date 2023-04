Shengelia tiene a galla la V nera

Mannion 7 (in 33’ 46 da due, ¼ da tre, 66 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 5 recuperate, 5 assist). Nello spazio che si crea a causa delle assenze si muove bene mettendo in campo una buona autorevolezza nel guidare la squadra mescolata con una discreta precisione al tiro.

Belinelli 6 (in 21’ ½ da due, 311 da tre, un rimbalzo, una persa). Per lui questa è la quarta partita in otto giorni e alla fine la stanchezza lo spegne.

Bako 4 (in 15’ ½ da due, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Alterna degli errori madornali a cose che lasciano intravedere quello che potrebbe essere il suo potenziale. Il problema è che il primo aspetto prevale ampiamente sul secondo.

Lundberg 4.5 (in 26’ 26 da due, 15 da tre, ¾ ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Il serbatoio della fiducia è completamente vuoto e questo comporta che si incarta con una facilità impressionante. In una partita dove c’è bisogno di lui è il primo a scomparire.

Shengelia 7.5 (in 32’ 713, 01 da tre, 45 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 4 assist). A essere onesti, nel finale la stanchezza crea qualche problema anche a lui, ma si sciroppa quasi tutta la partita tenendo a galla la squadra.

Mickey 4 (in 21’ ½ da due, 01 da tre, 04 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Anche lui ha l’autostima sotto i tacchi e ora sembra la brutta copia del giocatore visto a inizio stagione. Un ritornello che si ripete da parecchie settimane.

Camara 6 (in 3’ 11 da due) Nei tre minuti che sta in campo fa diverse cose buone. Weems 6 (in 25’ 44 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Gioca di esperienza e questo gli consente di essere pulito e lineare. Forse la squadra aveva bisogno della sua intraprendenza, ma anche lui non è più un giovanotto.

Ojeleye 6.5 (in 24’ 02 da due, 23 da tre, 6 rimbalzi, un assist). Bene a rimbalzo, in quella che solitamente è una delle note dolenti della Virtus, ed è continuo anche nel tiro pesante.

Massimo Selleri