Show del Brighton De Zerbi vince 6-0

Larghissimo successo per 6-0 per il Brighton di Roberto De Zerbi nella 34esima giornata della Premier League contro il Wolverhampton. In rete Undav, Gross e Welbeck, autori di una doppietta a testa. La squadra di Roberto De Zerbi è ottava con sette partite ancora da giocare e la possibilità di scavalcare squadre che la precedono di poco, Liverpool, Tottenham e Aston Villa, tutte con una o due gare in meno da disputare. Un gol in più, sette, sono stati realizzati nella vittoria per 4-3 del Crystal Palace sul West Ham, che mette al sicuro la prima squadra e lascia la seconda in zona pericolo. Rischia forte il Forest, che è quartultimo dopo aver perso 2-1 in casa del Brentford nella terza partita della giornata

Classifica: Arsenal 75 punti; Manchester City 73; Newcastle 62; Manchester Utd 60; Aston Villa, Tottenham 54; Liverpool 53; Brighton 52; Brentford 50; Fulham 45; Crystal Palace 40; Chelsea 39; Wolverhampton 37; Bournemouth 36; West Ham 34; Nottingham Forest, Leeds 30; Leicester 29; Everton 28; Southampton 24.

*Brighton tre gare in meno Manchester City, Manchester Utd due gare in meno Chelsea, Fulham, Liverpool, Newcastle, West Ham una gara in meno.