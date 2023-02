Si accende Belinelli e la Virtus spicca il volo

Virtus Bologna

82

Reyer Venezia

68

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion, Belinelli 21, Pajola 3, Jaiteh 2, Lundberg 5, Shengelia 19, Hackett 13, Mickey 5, Camara 1, Weems 4, Teodosic 9, Abass. All. Scariolo.

UMANA VENEZIA: Spissu 3, Tessitori 4, Parks 18, Ray 6, Bramos 5, Moraschini ne, De Nicolao 4, Granger 6, Chillo ne, Brooks ne, Willis 8, Watt 13. All. Spahija.

Arbitri: Paternicò, Attard, Giovannetti.

Note: parziali 20-22; 34-36; 55-48. Tiri da due: Virtus Bologna 2036; Venezia 2136. Tiri da tre: 919; 631. Tiri liberi: 1520; 815. Rimbalzi: 35; 35.

di Massimo Selleri

Semifinale per la Segafredo in questa final eight di Coppa Italia (6.331 gli spettatori). Contro la Reyer la Virtus soffre per i primi 18’ della gara, finendo anche a -8 (27-35), e poi riesce a entrare nella dinamica dell’incontro ribaltandone completamente l’inerzia. Uno degli animatori di questa metamorfosi è Milos Teodosic, ormai sembra davvero scontanto dirlo, nel terzo quarto autore dei primi 7 punti di parziale complessivo di 9-0 che metterà in seria difficoltà Venezia.

Il resto lo fa la difesa e la compattezza di una squadra dove la leadership non è affatto diffusa e ruota su quattro giocatori, Teodosic, Daniel Hackett, Toko Shengelia e Marco Belinelli, mentre agli altri non dispiace affatto recitare la parte di chi non è un protagonista. E’ proprio il capitano bianconero a dare il là a un’altra striscia importante quando con una tripla realizza il +14 (74-60) a 4’31’’ dalla fine e mette così una seria ipoteca sull’esito della gara.

Essendo una prova senza appello la partita non finisce qui, ma con il suo continuo cambio di protagonista la V nera spiazza gli avversari tanto da togliere qualsiasi punto di riferimento sia in attacco che in difesa e infatti, i titoli di coda li fa scorrere Hackett che sempre dalla lunga distanza infila il canestro del 79-65 quando restano solo 1’41’’ prima del suono della sirena.

Il racconto di come si è svolta la gara aiuta a capire come non sia affatto sbagliato definire questa vittoria come il successo dei senatori con Beli che ha brillato più degli altri grazie ai 21 punti (67 da tre ) che dimostrano come sia ancora immarcabile a questi livelli quando si trova nel pieno della forma. Anche se chi gli sta di fronte gli concede solo 30 centimetri il capitano bianconero riesce a trovare lo spazio per un buon tiro e questa è una lezione che i lagunari hanno imparato sulla loro pelle.

Tra l’altro nel palmares personale del capitano virtussino la Coppa Italia è l’unico trofeo italiano che manca, e chissà che questa non sia la volta buona.

Domani, alle 18, ancora Tortona. Come un anno fa. Nuovi conti da regolare.